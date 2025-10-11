Марин Петков: Трябва да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже

Повечето от нас познаваме господин Александър Димитров и знаем какво той иска от нас, така че се надявам днес да се поздравим с добра игра и добър резултат. Това каза футболистът на Левски Марин Петков минути преди мача с Турция от световните квалификации. Мачът ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3, както и онлайн на нашия сайт.

„С добър колектив, сплотен дух и се надявам да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже“, добави фланговият футболист.