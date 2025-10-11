БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство

от БНТ
Ние знаем качествата на футболистите, знаем какво могат. Надявам се, че с новия треньор може би ще дадат тази екстра, която наистина те самите като футболисти имат нужда да покажат на тази публика. Това каза бившият футболен национал Радостин Кишишев минути преди мача България - Турция на Националния стадион "Васил Левски".

"Тази екстра е да дадат повече футбол, повече хъс в играта, повече единоборства", обясни Кишишев.

"Ние трябва да приемем това, което е реално и това, което са постигнали като резултати. Приемаме ги, виждаме, падаме. Въпрос е, когато падаме, да падаме с чест и с достойнство", каза още той.

"Това, което ми направи впечатление с Испания, видя се, че има голям страх, независимо, че Испания е голям отбор. Винаги е бил голям, но България винаги се е представяла много по-добре от това, което показаха последния мач срещу Испания. Надявам се, че тези момчета, наистина, могат да се вдигнат с леки корекции от страна на новия треньор. Дай боже да видим нещо по-добро, една по-добра България", завърши бившият национал.

Вижте разговора във видеото!

Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
