Кристъл Палас и Фулъм не се победиха

Кристъл Палас и Фулъм не успяха да се победят. Двата отбора поделиха точката след 1:1 в мач от 19-ия кръг.

На "Селхърст Парк" двата отбора си разделиха по едно полувреме, като домакините бяха по-активни през първата част и поведоха с гол на Жан-Филип Матета в 39-ата минута, а резервата Том Керни спаси точката за "котиджърс", реализирайки в 80-ата минута.

Двата отбора посрещат полусезона в средата на класирането, като имат по 27 точки.