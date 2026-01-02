Манчестър Сити не успя да пробие защитата на Съндърланд

Манчестър Сити пропусна да се доближи до върха във Висшата лига на старта на новата календарна година. Съставът на Хосеп Гуардиола трябваше да се примири с равенството срещу Съндърланд след 0:0 в мач от 19-ия кръг.

На "Стейдиъм ъф Лайт" гостите диктуваха събитията на терена, особено през второто полувреме, но така и не успяха да пробият защитата на футболистите, водени от Режи льо Брис. Това се оказа трето поредно равенство за "черните котки", които на свой ред стопираха успешната серия на "гражданите" от шест последователни победи в английския елит, отдалечавайки ги от лидера Арсенал във временното класиране.

Домакините продължават да заемат седмото място с 29 точки. От своя страна "небесно-сините" имат на сметката си 41, което им отрежда втората позиция. На 4 януари (неделя) Съндърланд ще бъде гост на Тотнъм, а за Сити предстои домакинство на Челси.

Гостите стартираха обещаващо, създавайки две добри ситуации. В 6-та минута Бернардо Силва засече центриране от корнер и от няколко метра вкара за „гражданите“. Радостта обаче траеше много малко, тъй като попадението бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

Домакините погледнаха смело към вратата на своя съперник едва в 22-та минута. Трей Хюм получи топката и стреля от границата на наказателното поле, а топката прелетя над вратата.

В края на първото полувреме Ерлинг Холанд се опита да попадне под светлините на прожекторите. Тогава норвежецът проби в наказателното поле и опита нисък удар по тревата, като Робин Рьофс внимаваше и спаси.

До края на първото полувреме „гражданите“ доминираха, но опитите им да открият резултата удариха на камък.

„Небесно-сините“ пропуснаха златна възможност на старта на втората част. Пас на бърза атака към Савиньо завърши с изстрел над вратата от няколко метра.

Минута по-късно отново той бе в центъра на събитията, след като проби в наказателното поле на домакините и нанесе удар в долния десен ъгъл, но Рьофс прояви рефлекс и запази вратата си непокътната.

В 54-та минута „черните котки“ останаха на крачка от това да открият. Елизер Майенда навлезе в наказателното поле, създаде пространство и отправи удар отблизо, но Джанлуиджи Донарума спаси авторитетно.

В 65-та минута центриране на Родри бе насочено към Йошко Гвардиол, който стреля с глава над вратата.

6 минути по-късно хърватинът напомни за себе си с нов удар, този път с глава от близко разстояние, опитът му се оказа неточен. Защитникът бе на път да отбележи 2 минути след това, когато удари гредата.

В 81-та минута Гранит Джака и Уилсън Исидър комбинираха, като последният стреля от труден ъгъл, за да изпробва рефлексите на Донарума.

В заключителните минути тимът от Манчестър наложи очакван натиск но той не даде желанията ефект. Тези думи бяха затвърдени и в четвъртата минута на добавеното време, когато Раян Шерки стреля отблизо и прати топката в ръцете на Рьофс.