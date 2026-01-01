астън вила привлече бразилец

Астън Вила започна новата календарна година с входящ трансфер. Англичаните привлякоха Алисон, обявиха официално от клуба. Бразилецът подписа дългосрочен договор с бирмингамци. Крилото идва от Гремио.

Според Фабрицио Романо за правата на 19-годишния футолист „виланите“ ще платят на Гремио 10 милиона евро, а още 2 милиона са заложени като бонуси.

Алисон е юноша на Гремио, като прави дебюта си в мъжкия футбол през юли 2024 година. През изминалия сезон той се превръща в основен играч и записва 34 за тима от Порто Алегре.

На "Вила Парк" младият бразилец ще играе с номер 47 на гърба. Той е петият представител на южноамериканската страна, който облича вишненочервената фланелка.