Брентфорд и Тотнъм поделиха точките след нулево равенство

Срещата между Брентфорд и Тотнъм от 19-ия кръг на Висшата лига завърши при нулево равенство.

Домакините наложиха натиск в първите минути на двубоя на стадион "Брентфорд Комюнити". В 5-ата минута Кевин Шаде изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено заради засада.

До края на първата част двата отбора си размениха по един точен удар, но Гилермо Викарио и Куимин Келъхър също бяха на ниво.

След почивката "пчеличките" бяха по-опасни в преден план, но не материализираха предимството си. Гилермо Викарио изби удар с глава на Виталий Янелт, за да се поздрави със суха мрежа.

Тотнъм се изкачи до 12-ото място в класирането с актив от 26 точки. Брентфорд заема 9-ата позиция в подреждането с 27 пункта.

В другият мач, игран по същото време, също завърши при нулево равенство. Съндърланд и Манчестър Сити не си вкараха голове.