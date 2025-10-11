БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Нападателят беше разочарован след тежката загуба от Турция.

Радослав Кирилов
Голмайсторът на България от двубоя с Турция Радослав Кирилов коментира пред БНТ тежкото поражение у дома с 1:6 от Турция. Двата отбора се изправиха в световна квалификация от Група Е. само след три дни селекцията на Александър Димитров, за когото това беше дебют, гостува на европейския шампион Испания.

„Не знам, трябва да анализираме мача, сега трудно се говори. Първото полувреме им отговорихме на агресията, имахме ситуация и за втори гол. Второто полувреме беше коренно различно. Испания? Нямаме друг вариант, трябва да се вдигнем, да изиграем мача по-най добрия начин, нямаме друг вариант. Съжалявам, всички съжаляваме, трябва да се вдигнем“, каза Кирилов.

Цялото интервю с нападателя вижте във видеото!

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Радослав Кирилов

