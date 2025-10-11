Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант

Голмайсторът на България от двубоя с Турция Радослав Кирилов коментира пред БНТ тежкото поражение у дома с 1:6 от Турция. Двата отбора се изправиха в световна квалификация от Група Е. само след три дни селекцията на Александър Димитров, за когото това беше дебют, гостува на европейския шампион Испания.

„Не знам, трябва да анализираме мача, сега трудно се говори. Първото полувреме им отговорихме на агресията, имахме ситуация и за втори гол. Второто полувреме беше коренно различно. Испания? Нямаме друг вариант, трябва да се вдигнем, да изиграем мача по-най добрия начин, нямаме друг вариант. Съжалявам, всички съжаляваме, трябва да се вдигнем“, каза Кирилов.

Цялото интервю с нападателя вижте във видеото!