Костадин Костадинов: „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция

Той заяви, че България се нуждае от преосноваване на държавността и от промяна в начина, по който функционира политическата система
Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция.
„Очевидно е, че Втората българска република се изчерпа. Нуждаем се от нов обществен договор и нов модел на държавност“, каза той.
Според него, предложенията на партията ще включват: намаляване броя на народните представители; въвеждане на полупрезидентска република; увеличаване на президентския мандат; премахване на институцията „главен прокурор“.
Костадинов отправи критики към останалите политически сили, като заяви, че „липсва реакция по теми, свързани с държавния суверенитет“.
"Виждаме тишина и в медиите, и в парламента. Мнозина действат на принципа "ден да мине, комат да загине", посочи той.
В изказването си Костадинов направи паралели с процеси в други европейски държави, като Чехия и Унгария, чиито правителства според него "ясно заявяват отказ от въвеждане на еврото".
Той коментира и политическата ситуация във Франция и я определи като „прецедентна криза, невиждана от 50-те години насам“.
Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира публикация в една от водещите американски медии, в която, по думите му, са разкрити проблеми, свързани с функционирането на българската политическа действителност.
„Начинът, по който беше представена България в този материал, е безпрецедентен. Ние реагирахме веднага, като внесохме сигнал до Софийската градска прокуратура“, заяви Костадинов.
По думите му, в момента страната е изправена пред „дълбока институционална криза“ и „безвремие в управлението“. Той постави под съмнение легитимността на основните държавни институции и определи настоящото управление като „нелегитимно“.