БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Костадинов: „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Той заяви, че България се нуждае от преосноваване на държавността и от промяна в начина, по който функционира политическата система

Слушай новината

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция.

„Очевидно е, че Втората българска република се изчерпа. Нуждаем се от нов обществен договор и нов модел на държавност“, каза той.

Според него, предложенията на партията ще включват: намаляване броя на народните представители; въвеждане на полупрезидентска република; увеличаване на президентския мандат; премахване на институцията „главен прокурор“.

Костадинов отправи критики към останалите политически сили, като заяви, че „липсва реакция по теми, свързани с държавния суверенитет“.

"Виждаме тишина и в медиите, и в парламента. Мнозина действат на принципа "ден да мине, комат да загине", посочи той.

В изказването си Костадинов направи паралели с процеси в други европейски държави, като Чехия и Унгария, чиито правителства според него "ясно заявяват отказ от въвеждане на еврото".

Той коментира и политическата ситуация във Франция и я определи като „прецедентна криза, невиждана от 50-те години насам“.

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира публикация в една от водещите американски медии, в която, по думите му, са разкрити проблеми, свързани с функционирането на българската политическа действителност.

„Начинът, по който беше представена България в този материал, е безпрецедентен. Ние реагирахме веднага, като внесохме сигнал до Софийската градска прокуратура“, заяви Костадинов.

По думите му, в момента страната е изправена пред „дълбока институционална криза“ и „безвремие в управлението“. Той постави под съмнение легитимността на основните държавни институции и определи настоящото управление като „нелегитимно“.

#ПП "Възраждане" #Костадин Костадинов

Последвайте ни

ТОП 24

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
1
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
2
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
3
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
4
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
5
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
6
Внимание! Червен код за опасно време във вторник

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Политика

Зам.-министър Недялков: България цели да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия
Зам.-министър Недялков: България цели да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия
Институциите трябва да обединят усилия, за да се справим с кризите, които ни заливат, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова Институциите трябва да обединят усилия, за да се справим с кризите, които ни заливат, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова
Чете се за: 00:25 мин.
ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София
Чете се за: 01:47 мин.
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции
Чете се за: 00:57 мин.
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:45 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Обратен момент: Възобновяемата енергия изпревари въглищната за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ