Ботев Враца се раздели с двама свои футболисти

Никола Влайкович Божидар Чорбаджийски вече не са част от клуба.
Ръководството на Ботев Враца съобщи, че клубът се разделя с двама от своите футболисти – Никола Влайкович и Божидар Чорбаджийски.
Божидар и Никола бяха важна част от състава ни и допринесоха със своите усилия за представянето на отбора в Първа лига.
Никола Влайкович пристигна в отбора през септември, като изигра 10 мача през този сезон.
Божидар Чорбаджийски подписа с Ботев в края на септември 2025 година, като изигра 8 мача. За бившия национал се активира клауза за прекратяване на договора при добра оферта от чужбина.