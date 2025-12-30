Ботев Враца се раздели с двама свои футболисти

Ръководството на Ботев Враца съобщи, че клубът се разделя с двама от своите футболисти – Никола Влайкович и Божидар Чорбаджийски.

Божидар и Никола бяха важна част от състава ни и допринесоха със своите усилия за представянето на отбора в Първа лига.

Никола Влайкович пристигна в отбора през септември, като изигра 10 мача през този сезон.

Божидар Чорбаджийски подписа с Ботев в края на септември 2025 година, като изигра 8 мача. За бившия национал се активира клауза за прекратяване на договора при добра оферта от чужбина.