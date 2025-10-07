"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Бедственото положение остава
Проливен дъжд валя през цялата нощ в района на Царево. Бедственото положение там остава. Обстановката е затруднена през целия ден. Най-ниските точки на курорта Лозенец се наводниха. Причиниха ли проблеми валежите на юг от Бургас?
Царево се събуди с паднали дървета и интензивен дъжд.
Полицаи евакуираха семейство, закъсало с автомобил, край наводнените улици.
"Намокри се нещо колата и не иска да върви, не иска да пали. Спря. Изведнъж спря, както вървеше, от дъжда сигурно, нещо се намокри".
БНТ: Вие сте с деца?
"Да, с деца сме.
Къде отивахте?
"Отивах да ги карам на училище".
Пикът на валежи сутринта принуди щаба да обяви неучебен ден.
Денис Диханов, зам.-кмет на Община Царево: "По този начин мисля, че помогнахме да не се получава ненужно струпване в града и въобще движение, което не е нужно. Количествата дъжда на моменти се увеличаваха, на моменти намаляваше дъждът".
Части от курорта Лозенец се наводниха.
гл. инспектор Кирил Киряков, началник на пожарната в Царево: "Имаме няколко сигнала за наводнени хотели, но тук говорим за сутерени предимно. И то предимно в заливните зони. Това са си рискови зони, които няма как да се избегнат. Но ние нямаме там туристи, нямаме застрашени хора".
Край дерето на река Черна в Царево семейството от тази къща, подкопана от бедствието преди дни, се е евакуирало при приятели. Съседите им обаче са си останали вкъщи.
Румяна Алтъкнова: "Не, не се евакуирахме, седяхме си спокойно, отпушени канали, всичко нормално. Водата се оттече, само нивото на реката се повиши. Това е природно бедствие, не можем срещу природата да се борим".
Живко Коняров: "Хората се страхуват, защото все пак преди два дни беше ужасно. Ама бяха взели мерки предварително. Иначе почти няма покрив, който да не е прокапал в града – и нови и стари".
Проверка от страна на държавата не е открила нарушения, които да са причинили водното бедствие в Царево.
Незаконните постройки, които са били установени при предходното бедствие са били отстранени.