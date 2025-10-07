БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки

от БНТ
У нас
39 са населените места без ток, не се налага евакуация, допълни той

Тони Тодоров - зам.-министър на вътрешните работи и Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" дадоха актуална информация за ситуацията в страната след проливните дъждове.

Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, анализираме и пренасочваме сили, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия, посочи Тони Тодоров.

"За това денонощие има 56 сигнала за произшествия. 24 са свързани с дъжда. 23 са за паднали дървета и клони. Един сигнал за отводняване имаме. Неофициална информация имахме за залети територии на Лозенец и "Нестинарка". На "Нестинарка" водите са се отекли, а в Лозенец има само един хотелски комплекс, чиято дворна площ и басейнът са залети от вода. Няма опасност за хора. 39 населени места са без ток. Сутринта бяха 51. Няма усложняване на обстановката", каза главен комисар Александър Джартов.

Няма концентрация на отделни произшествия на територията на отделни населени места, заяви Джартов. Евакуация не се налага към този момент и няма критични точки, допълни още той.

#обилни валежи #лошо време #МВР

