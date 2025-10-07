БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 07.10.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

СВЯТ

Европа е на прага на решаващ момент в борбата с климатичните промени

Океаните са достигнали рекордни температури, а арктическият лед намалява. Въпреки това има положителни тенденции – емисиите на парникови газове са намалели с 40%, а 24% от енергията е от възобновяеми източници.

Иновация в преброяването на диви животни

Учени от Университета на Флорида разработиха нов метод с дронове за по-точно преброяване на диви животни, избягвайки грешки. С тази технология е потвърдено най-голямото известно място за гнездене на гигантската южноамериканска речна костенурка (застрашен вид в Амазония).

Урсула фон дер Лайен с предупреждение към Евросъюза

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС да не се поддава на тактиките на Владимир Путин. Тя каза това пред Европейския парламент, преди гласуването на вот на недоверие срещу нея. Според фон дер Лайен, разделенията и фалшивите новини са най-голямата заплаха за Европа.

У НАС

Лошото време в страната продължава

Обявен е червен код за 8 области поради продължителни валежи. В община Царево е обявен неучебен ден заради над 15 часа непрестанен дъжд, довел до наводнени улици, проблеми с тока и блокирани пътни участъци. В Лозенец също има наводнения, като водата е заляла приземни етажи на хотели.

Проблеми с боклука в София

Контейнерите преливат, предизвиквайки опасения за еко-катастрофа. Институциите призовават за разделно събиране, а Столична община подготвя нова обществена поръчка за сметосъбиране. Доброволци помагат на хората в засегнати квартали.

НАУКА И КУЛТУРА

В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме

Двама американски и един японски учен получиха наградата за медицина за изследвания върху контрола на имунната система. Наградата за физика отива при трима американски учени за изследване на квантови ефекти в макроскопичен мащаб, което проправя пътя за ново поколение суперкомпютри. Тази година има засилен интерес към наградата за мир, с 338 номинирани.

Разказваме ви за 120-метрова картина на нидерландски художник

Панорамната картина от 1881 г., изобразяваща Северно море, Хага и дюните, е предадена на държавата от наследниците на нидерландския художник Месдаг. От 1 януари става национален музей с годишна издръжка от 1 милион евро.

Нов албум на Тейлър Суифт

Албумът "The Life of a Showgirl" взриви класациите във Великобритания, продавайки 304 000 копия за три дни, което го прави най-успешния музикален дебют за 2025 г. на Острова.

Гробницата на Аменхотеп III

Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III в Долината на царете, разкривайки 3000-годишна история, стенописи и йероглифи, след години на реставрация.

СПОРТ

Емилия Апостолова е световна шампионка в категория до 72 кг за девойки на първенството по самбо в Индонезия. Деница Божинова печели бронз в категория до 54 кг.

Карлос Насар демонстрира впечатляваща форма на тренировка преди световното първенство в Норвегия (170 кг двойно изхвърляне, 210 кг изтласкване, 225 кг троен клек).

Турският стрелец Юсуф Дикеч, сребърен медалист от Париж 2024, печели злато на Европейското първенство по стрелба в Истанбул.

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
1
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
2
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
6
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: По света

Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III
Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III
Тейлър Суифт взриви класациите във Великобритания с новия си албум Тейлър Суифт взриви класациите във Великобритания с новия си албум
Чете се за: 00:47 мин.
120-метрова панорамна картина на нидерландски художник е предадена на държавата 120-метрова панорамна картина на нидерландски художник е предадена на държавата
Чете се за: 00:50 мин.
В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме
Чете се за: 00:40 мин.
Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС срещу тактиките на Путин Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС срещу тактиките на Путин
Чете се за: 00:37 мин.
Принц Уилям: “Не се страхувам от промяната – тя ме вдъхновява” Принц Уилям: “Не се страхувам от промяната – тя ме вдъхновява”
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ