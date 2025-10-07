Новините 07.10.2025 г.

Акценти за деня:

СВЯТ

Европа е на прага на решаващ момент в борбата с климатичните промени

Океаните са достигнали рекордни температури, а арктическият лед намалява. Въпреки това има положителни тенденции – емисиите на парникови газове са намалели с 40%, а 24% от енергията е от възобновяеми източници.

Иновация в преброяването на диви животни

Учени от Университета на Флорида разработиха нов метод с дронове за по-точно преброяване на диви животни, избягвайки грешки. С тази технология е потвърдено най-голямото известно място за гнездене на гигантската южноамериканска речна костенурка (застрашен вид в Амазония).

Урсула фон дер Лайен с предупреждение към Евросъюза

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС да не се поддава на тактиките на Владимир Путин. Тя каза това пред Европейския парламент, преди гласуването на вот на недоверие срещу нея. Според фон дер Лайен, разделенията и фалшивите новини са най-голямата заплаха за Европа.

У НАС

Лошото време в страната продължава

Обявен е червен код за 8 области поради продължителни валежи. В община Царево е обявен неучебен ден заради над 15 часа непрестанен дъжд, довел до наводнени улици, проблеми с тока и блокирани пътни участъци. В Лозенец също има наводнения, като водата е заляла приземни етажи на хотели.

Проблеми с боклука в София

Контейнерите преливат, предизвиквайки опасения за еко-катастрофа. Институциите призовават за разделно събиране, а Столична община подготвя нова обществена поръчка за сметосъбиране. Доброволци помагат на хората в засегнати квартали.

НАУКА И КУЛТУРА

В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме

Двама американски и един японски учен получиха наградата за медицина за изследвания върху контрола на имунната система. Наградата за физика отива при трима американски учени за изследване на квантови ефекти в макроскопичен мащаб, което проправя пътя за ново поколение суперкомпютри. Тази година има засилен интерес към наградата за мир, с 338 номинирани.

Разказваме ви за 120-метрова картина на нидерландски художник

Панорамната картина от 1881 г., изобразяваща Северно море, Хага и дюните, е предадена на държавата от наследниците на нидерландския художник Месдаг. От 1 януари става национален музей с годишна издръжка от 1 милион евро.

Нов албум на Тейлър Суифт

Албумът "The Life of a Showgirl" взриви класациите във Великобритания, продавайки 304 000 копия за три дни, което го прави най-успешния музикален дебют за 2025 г. на Острова.

Гробницата на Аменхотеп III

Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III в Долината на царете, разкривайки 3000-годишна история, стенописи и йероглифи, след години на реставрация.

СПОРТ

Емилия Апостолова е световна шампионка в категория до 72 кг за девойки на първенството по самбо в Индонезия. Деница Божинова печели бронз в категория до 54 кг.

Карлос Насар демонстрира впечатляваща форма на тренировка преди световното първенство в Норвегия (170 кг двойно изхвърляне, 210 кг изтласкване, 225 кг троен клек).

Турският стрелец Юсуф Дикеч, сребърен медалист от Париж 2024, печели злато на Европейското първенство по стрелба в Истанбул.