Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ)

Откриха над 400 кг тютюн без бандерол в сграда на бул "Илиянци" в София. Трима мъже са задържани, сред тях двама брата, които са криминално проявени на 52 и 56 години.

Акцизните стоки без бандерол са открити в складови помещения, наети под наем от един от арестуваните мъже.

Действията по разследването започнали след постъпила оперативна информация.

Установена е подготвена пратка, която е трябвало да се изпрати с фирма за куриерски услуги.