Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ)

Откриха над 400 кг тютюн без бандерол в сграда на бул "Илиянци" в София. Трима мъже са задържани, сред тях двама брата, които са криминално проявени на 52 и 56 години.

Акцизните стоки без бандерол са открити в складови помещения, наети под наем от един от арестуваните мъже.

Действията по разследването започнали след постъпила оперативна информация.

Установена е подготвена пратка, която е трябвало да се изпрати с фирма за куриерски услуги.

комисар Радослав Ангелов - началник на Седмо РУ-СДВР:

"Разпространява се по различни канали. Чрез техните автомобили са разнасяли на място по заведения. Също така чрез пратки, които се разпространяват към крайни потребители по цялата страна. По този случай е образувано досъдебно производство по член 234 от НК , материалите са докладвани в районна прокуратура. Предстои да се направят експертизи. Работата по случая продължава".

