Коледната история оживява в пещера в Словения

Шест дни преди Рождество коледната история се разказва по необичаен начин – в пещера в Словения.

Под земята посетителите преминават по дълъг маршрут, където ги посрещат живи сцени с актьори, музика и песни. Те пресъздават раждането на Исус и създават истинска празнична атмосфера сред скалите.

Спектакълът се провежда в една от най-известните пещери в страната и е традиция, която привлича хиляди хора всяка година. Комбинацията от природа, светлини и коледна история прави преживяването различно и запомнящо се.