Рим въвежда вход за фонтана „Ди Треви“

От 1 февруари догодина туристите, които искат да видят отблизо прочутия фонтан Фонтан ди Треви, ще трябва да платят входна такса от 2 евро.

Идеята е да се ограничи огромният поток от посетители и да се съберат допълнителни средства. Очакванията на кметството са новата мярка да донесе поне 6 милиона евро годишно.

Фонтанът е една от най-популярните забележителности на Рим и е световноизвестен благодарение на филма на Федерико Фелини – La Dolce Vita.

Според легендата, ако хвърлиш монета във фонтана, със сигурност ще се върнеш отново във Вечния град.