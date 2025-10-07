БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Променят Закона за отбраната - какви са причините?

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
живо брифинг министерството отбраната
Промени в Закона за отбраната и въоръжените сили прие ресорната парламентарна комисия днес по предложение на военния министър Атанас Запрянов, касаещи разширяване на възможностите за обявяване на извънредно положение и активиране на въоръжените сили, формулиране функциите на Върховно главно командване в ситуация на война, предвиждат промени в Закона за отбраната, приети от ресорната парламентарна комисия.

Бе обсъден и въпросът българският военнопромишлен комплекс да изготви и внедри антидрон системи във въоръжените сили и за НАТО.

Новите планове на НАТО за възпиране на агресор, произтичащи от усложнената среда за сигурност заради войната в Украйна, са причината за промяната, свързана с въвеждане на извънредно положение, обявиха от Министерството на отбраната.

Атанас Запрянов - министър на отбраната: "За етапа на сдържането на противника, преди вие да сте ни разрешили положение на война или военно положение, защото за да не стигне до войната, за да стигнем до тези решения, трябва ние да направим и военни мерки, които да обезкуражат потенциалния агресор.Можем да го направим само, ако ние ви предложим да въведем извънредно положение по определени теми, за да задействаме нашите войски, защото в момента НАТО разширява правомощията на стратегическия командващ за привеждане на Въоръжените сили на Алианса, изпреварващо, за да се неутрализират заплахите".

бригаден генерал Станимир Йорданов - директор Дирекция "Операции и подготовка": "Плановете на НАТО изискват от нас действия, които досега не са били разрешавани в извънредни положения, смисъл да активираме част от нашите планове. Защото може в крайна сметка да не се стигне до война, но ние трябва да бъдем готови за това нещо".

С промяната не се дават нови правомощия на военния министър, заяви председателят на комисията по отбрана.

Христо Гаджев - председател на Комисията по отбрана: "Просто се стиковат различните разпоредби, които са приети в НАТО с тези, които са в българското законодателство, така че да няма колизия между двете. Не се въвеждат някакви нови правомощия на министъра".

С друга промяна в закона за отбраната се разписват функциите на Върховното главно командване в ситуация на война.

Атанас Запрянов - министър на отбраната: "Върховното главно командване е създадено като колегиален орган. Фактически президентът го формира, но реално действащите правомощия на държавните органи, на правителството, на министрите, на всички структури, които влизат във Върховното главно командване си остават".

Христо Гаджев - председател на Комисията по отбрана: "Има правен вакуум, как работи точно това Върховно главно командване, защото до момента не уредено. Т.е. вътре като се съберат президент, министри , премиер и ръководители на служби, които са по Конституция във Върховното главно командване, как точно взимат решения, какво работят, кои са отговорностите и какво правят?".

Наталия Киселова - председател на Народното събрание: "Има такъв орган, просто се уреждат правоотношенията. Сега се предлага да стане с указ, който президентът ще издаде на база предложение от МС на процедурни правила".

Военният министър Атанас Запрянов обяви, че чрез Центъра за иновации ще бъде възложено на българския ВПК да изработи и изгради антидрон система."

Атанас Запрянов - министър на отбраната: "Ние сме изготвили технически задания за 4 типа антидрон системи, които ще бъдат възложени за развой от български технологични компании до прототип, и след като се реализират прототипите ще имаме национални средства, които ще можем да доставим от българската отбранителна индустрия за нуждите, включително на Стената срещу дронове".

Целта е постигане на комплексно решение от детектори и радари за засичане на дронове, проследяването им, до ефикасното поразяване безпилотните апарати.

Очаква се промените в закона да влязат за обсъждане в парламента още тази седмица.

#Закона за отбраната и въоръжените сили #Министерство на отбраната #промени

