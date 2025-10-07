БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Заради проливния дъжд беше обявен неучебен ден в Царево

Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Слушай новината

В община Царево е обявен неучебен ден за училища и детски градини заради над 15 часа непрестанен дъжд, наложил превантивни мерки за сигурност. Съобщава се за проблеми с тока, наводнени улици и блокиран достъп до къмпинг Корал. Курортът Елените остава затворен поне до средата на седмицата, започнали са проверки на селището.

Силни валежи са предизвикали наводнения и в морския курорт Лозенец, където водата е заляла приземните етажи на няколко хотела в най-ниската част на населеното място. До обяд в района са паднали близо 94 литра дъжд на квадратен метър.

Още от: У нас

Новият предмет „Добродетели и религии“ се отлага
Новият предмет „Добродетели и религии“ се отлага
София затъва в боклуци, има притеснения за екокатастрофа София затъва в боклуци, има притеснения за екокатастрофа
Чете се за: 00:35 мин.
Новините 07.10.2025 г. Новините 07.10.2025 г.
Чете се за: 04:12 мин.
Президентът награди младите български ИТ таланти с отличията „Джон Атанасов“ Президентът награди младите български ИТ таланти с отличията „Джон Атанасов“
Чете се за: 01:27 мин.
Радина Кърджилова и Павел Иванов са новите лица на "Под прикритие" Радина Кърджилова и Павел Иванов са новите лица на "Под прикритие"
Чете се за: 00:42 мин.
Днес ви питаме: За или против униформите в училище? Днес ви питаме: За или против униформите в училище?
Чете се за: 00:10 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
