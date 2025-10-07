Заради проливния дъжд беше обявен неучебен ден в Царево

В община Царево е обявен неучебен ден за училища и детски градини заради над 15 часа непрестанен дъжд, наложил превантивни мерки за сигурност. Съобщава се за проблеми с тока, наводнени улици и блокиран достъп до къмпинг Корал. Курортът Елените остава затворен поне до средата на седмицата, започнали са проверки на селището.

Силни валежи са предизвикали наводнения и в морския курорт Лозенец, където водата е заляла приземните етажи на няколко хотела в най-ниската част на населеното място. До обяд в района са паднали близо 94 литра дъжд на квадратен метър.