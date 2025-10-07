БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

2 години от нападението на Хамас: Отражението на войната през погледа на две семейства

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 05:05 мин.
По света
В Израел и в Ивицата Газа

2 години от нападението на Хамас: Отражението на войната през погледа на две семейства
Израел отбеляза с възпоменателни церемонии втората годишнина от нападението на Хамас на 7 октомври. Семейства и приятели на жертвите на нападението се събраха на мястото където тогава се провеждаше музикалният фестивал "Нова".

Само там загинаха повече от 360 души и десетки бяха взети за заложници. Възпоменателни церемонии имаше и на други места в Израел, включително на печално известния Площад на заложниците в Тел Авив. Вижте отражението на войната през погледа на две семейства - в Израел и в Ивицата Газа.

Сирени пронизаха Израел - две години след кръвопролитието на 7 октомври.

За 6-годишната Авигейл Идан годишнината е ново начало, колкото радостно, толкова и болезнено. Авигейл прекрачва прага на училище за първи път. От вълнение в нощта преди първия учебен ден няколко пъти пренарежда новата си розова раничка.

"Радваме се за децата, защото продължават напред, но също знаем колко много им липсват майка им и баща им и че те трябваше да присъстват на това събитие. Опитвах се да бъда щастлива, но е тежко", заяви Лерон Мор, леля и осиновителка на Авигейл.

Семейството на Авигейл живее щастливо в кибуц Кфар Аза, на миля от Ивицата Газа. До 7 октомври. Бойците на Хамас застрелват майка ѝ, а след това и баща ѝ, който се свлича безжизнен с Авигейл на ръце, докато се опитва да избяга заедно с другите си две деца.

Братчето и сестрата на Авигейл успяват да се върнат в къщата, където прекарват часове до мъртвата си майка, преди да бъдат спасени.

Самата Авигейл е отвлечена. Става на четири години в плен. Освободена е в рамките на споразумението за прекратяване на огъня в края на ноември 2023 г.

Осиновена е от леля си и чичо си, които заедно с трите им биологични деца, създават 8-членно семейство. Миналата година семейството е посрещнато топло в Белия дом от тогавашния президент Джо Байдън.

Снимката с Авигейл, която е с израелско-американско гражданство, е една от последните, разпространени публично, защото осиновителите ѝ се опитват да пазят личното ѝ пространство.

"Искаме нормален живот за нея. Това, което се случи не е нормално. Нищо, свързано с тези събития, не е нормално", коментира Лерон Мор, леля и осиновителка на Авигейл.

Нападението на Хамас на 7 откомври постави началото на войната в Газа. В първите ѝ дни Инас Абу Маамар е уловена от фотограф на Ройтерс потънала в скръб в моргата в болница Насер в Хан Юнис, прегърнала тялото на 5-годишната си племенница. При същото нападение са убити майката на детето и другата ѝ племенница. За кратко остават живи братът на Инас и малкия Ахмед.

"Когато и брат ми Рамес беше убит, ни остави Ахмед. Остави голяма празнота след себе си, тъга. Всеки път когато Ахмед си спомня за него, всички се натъжаваме и плачем", допълни Инас Абу Маамар, разселена палестинка.

Инас поема грижите за осиротелия си племенник заедно с майка си. През тези две години тя губи още много близки, остава без дом, гладува. Днес оцелелите живеят в тежки условия буквално на плажа. Болестите са техен спътник, храната и водата - оскъдни. Израелските бомбардировки ги ужасяват.

"Страхувам се, че войната ще продължи. Сега има преговори, но се опасяваме, че ако се провалят войната ще продължи. Не можем да понесем повече, достатъчно загубихме. Много от близките ни ги няма, напуснахме домовете си. Искаме войната да приключи веднъж завинаги. Искам Ахмед да живее в мир", каза още Инас Абу Маамар, разселена палестинка.

След две години война равносметката и за двете страни е тежка. 67 хиляди загинали палестинци, като още хиляди се предполага, че са затрупани под отломките на разрушенията в Газа. Израел загуби 1200 души и 251 израелци бяха взети за заложници - близо 50 от които все още са в плен на Хамас.

#Израел срещу Хамас #Хамас #Израел

Последвайте ни

