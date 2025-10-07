В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме

Двама американски и един японски учен получиха наградата за медицина за изследванията им върху начина, по който тялото контролира имунната система.

Отличието в областта на физиката отива при трима американски учени за изследване на квантови ефекти в макроскопичен мащаб, което проправя пътя за ново поколение суперкомпютри.

Очаква се обявяването на Нобел за мир. Тази година има засилен интерес към отличието на фона на амбициите на американския президент Доналд Тръмп да го получи. Общо номинациите са 338.