Хиляди полети в САЩ бяха отменени заради обилния снеговалеж

В Съединените щати хиляди полети бяха отменени или забавени заради силни снеговалежи и лошо време. Това затрудни пътуванията на стотици хиляди хора, особено по време на коледните празници.

Най-засегнати са големите летища и вътрешните полети, където снежната буря доведе до проблеми с кацанията и излитанията. Авиационните власти предупреждават, че ситуацията може да остане трудна още няколко дни, докато метеоролозите прогнозират продължаващи снегове и ниски температури.

Пътниците са призовани да проверяват статуса на своите полети, да се подготвят за закъснения и да имат резервни планове за пътуване, ако бъде необходимо.