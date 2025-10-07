БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Египет най-накрая отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III, един от най-могъщите владетели от древни времена.

Гробницата е на над 3000 години и се намира в Долината на царете, предлагайки тайни коридори и стенописи, които буквално блестят от древност. Тя е огромна, стените са покрити с невероятни рисунки и йероглифи, а в центъра стои масивният гранитен капак на саркофага на фараона.

След години на реставрация и с помощта на ЮНЕСКО и японското правителство, мястото отново е готово да посреща хора от цял свят.

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
2
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
3
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
4
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
5
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Има наводнения в ниските части на село Лозенец, съобщиха от Община Царево
6
Има наводнения в ниските части на село Лозенец, съобщиха от Община...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Знаете ли че?

Тейлър Суифт взриви класациите с новия си албум
Тейлър Суифт взриви класациите с новия си албум
Учени разработиха нов метод за преброяване на диви животни с дронове Учени разработиха нов метод за преброяване на диви животни с дронове
Чете се за: 01:07 мин.
Тейлър Суифт чупи рекорди с новия си албум „The Life of a Showgirl“ Тейлър Суифт чупи рекорди с новия си албум „The Life of a Showgirl“
Чете се за: 01:17 мин.
Учат чрез театър: 2000 пловдивски ученици влизат в час по нов начин Учат чрез театър: 2000 пловдивски ученици влизат в час по нов начин
Чете се за: 00:45 мин.
Учени възродиха забравена българска рецепта за кисело мляко… с мравки! Учени възродиха забравена българска рецепта за кисело мляко… с мравки!
Чете се за: 00:57 мин.
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул след протести Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул след протести
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ