Египет отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III

Египет най-накрая отвори за посетители гробницата на фараон Аменхотеп III, един от най-могъщите владетели от древни времена.

Гробницата е на над 3000 години и се намира в Долината на царете, предлагайки тайни коридори и стенописи, които буквално блестят от древност. Тя е огромна, стените са покрити с невероятни рисунки и йероглифи, а в центъра стои масивният гранитен капак на саркофага на фараона.

След години на реставрация и с помощта на ЮНЕСКО и японското правителство, мястото отново е готово да посреща хора от цял свят.