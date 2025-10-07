БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Освен ток хората нямат и вода, защото използват хидропомпи, а някои нямат и отопление

четири дни свещи фенери села трънско без ток четвъртък
Снимка: илюстративна
В община Трън все още са в бедствено положение. В някои села в Брезнишко вече пети ден са без ток, жиците са прекъснати още от петък, когато в района падна тежък мокър сняг. Освен ток, хората нямат и вода, защото използват хидропомпи, а някои нямат и отопление. От "Електрохолд", които отговарят за електрозахранването там казаха, че всички институции и подизпълнители работят по отстраняването на повредите.

Използвали и дрон.

В брезнишкото село Ярославци ток не достига до половината от къщите. Една от засегнатите е тази на Анатолий Байрянов.

Анатолий Байрянов:
Няма ток, няма вода, понеже сме на помпи, няма отопление, няма телефони, няма нищо.

Колко пъти звъняхте?
На този на ЧЕЗ звънях 28 пъти и в общината звънях 2 пъти.

Аз съм от 2022 година тук, никой не е минавал да почиства, да реже, да маха клони.

От ЕПМ "Запад" ни информираха, че ток до селото има, но не са успели да отстранят повредите по жиците с ниско напрежение към къщите. На терен работели всички възможни екипи.

И днес обаче те не успяха да стигнат до Ярославци.

Богомил Богомилов, кметски съветник:
Навсякъде е трагично, по Трънско било още по -трагично.

Как се справяте без ток?
Ами лека-полека в тъмното, кога със свещица, кога с фенерче.

В село Завала също са без ток. 85-годишният Симеон сам е почистил всички паднали дървета от двора си.

Симеон Гоцев:
Снегът беше 30 см. Ей, тук две сливи паднаха направо. Звънях 100 пъти. Смешни станахме вече.

И какво казват?
Че нищо не могат да направят, бедствие.

Поне от чешмата в центъра на селото тук тече вода. На нея срещаме хора от Брезник.

В Брезник вода няма, язовирът ни е манган, арсен и бактерии, пускат я само за тоалетните чинии, не е годна нито за пиене, нито за миене.

И въпреки обещанието на "Електрохолд", че днес токът поне в Ярославци ще достигне до всички къщи, това не се случи и така на възрастните хора там ще им се наложи да изкарат още една нощ без ток.

