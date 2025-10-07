Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1

След като части от "Дружба" 2 останаха без топла вода заради планирания 90-дневен ремонт, днес в част от блоковете спря и токът.

Причината - скъсан кабел от екипите на "Топлофикация". А странична авария в съседния квартал "Дружба" 1 остави без топла вода и жителите на тази част от комплекса.

Мариян чака едното си дете пред училището, след което двамата ще бързат да вземат и другото, но от детска градина.

В блока им топла вода няма от днес до четвъртък. Че трябва да пускат бойлерите, който ги има, вече са разбрали и другите родители около него.

"Тук последните седмици един ден има, един ден няма. Странна работа. Понякога следобед няма, вечерта има. За първи път се случва така да е толкова често, друг път като има такива планирани за лятото минават бързо - за 10 дни и всичко приключва", заяви Мариян, жител на "Дружба" 1. "Да, знам, върнах се от работа и разбрах, че няма топла вода. Аз съм с конвектори, така че не е много приятно да няма топла вода", коментира Димитринка, жител на "Дружба" 1.

От "Топлофикация" обясниха, че става дума за авариен ремонт и няма нищо общо с планираните дейности в "Дружба" 2, които изкараха хората на поредица от протести.

Те пък днес имаха нов проблем - при копаенето е скъсан кабел, а наред с това, че нямат топла вода, вече няма и ток. Дружеството вече обяви графика си за предстоящите спирания и съответно възстановявания по места.

"Доколкото разбрах са ударили от "Топлофикация" кабел", допълни Адриана, жител на "Дружба" 2. "Ние си имаме бойлер и се оправяме много лесно", сподели Вилиян.

Не за първи път обаче заради ремонта на "Топлофикация" се прекъсва електрозахранването. В районната администрация следят всяко спиране.

"Предишен ден имаше на друго място, веднага ЕРМ-Запад и още институции са предприели всички мерки, за да се възстанови. Множество аварийни ремонти има в "Дружба" 1, на много места е спряно топлоподаването", каза още Петко Краев, кмет на район "Нови Искър".

На среща в Столичната община на кмета на "Нови Искър" е обещано, че ремонтът на "Топлофикация" ще се извърши в най-кратки срокове, приоритетни ще са училищата и детските градини.