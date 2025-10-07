Франция в политическа драма – Европа гледа напрегнато!

Франция, една от двете големи сили в ЕС (заедно с Германия), в момента преживява тотален политически хаос. След изненадващата оставка на премиера Себастиан Лекорну, страната буквално сменя правителства едно след друго – и това започва да притеснява всички в Брюксел и Страсбург.

В Европейския парламент вече не просто „следят ситуацията“ – хората там са сериозно изненадани и притеснени. Евродепутатката Орор Лалук дори казва:

“Всички бяхме благосклонни, но сега започваме да се тревожим истински.”

А какво следва?

Някои политици в Страсбург – като Манон Обри от френската партия Insoumise – смятат, че единственият изход е Макрон да подаде оставка и да има нови президентски избори.

Други обаче са по-умерени и казват: „Не бързайте! Може би е време за широка коалиция – центристи, социалисти и зелени заедно, за да върнат стабилността.“

Така че... докато някои искат нови избори, други залагат на нови съюзи.

Едно е сигурно – френската политическа сага тепърва ще държи Европа в напрежение.





