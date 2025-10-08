Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор

Няма вратарска криза в младежкия национален отбор. Това заяви треньорът на вратарите Стоян Колев при заминаването на тима за Португалия. В петък Тодор Янчев ще дебютира начело на младите „лъвове“ в европейската квалификация срещу фаворита в групата. Дотук националите до 21 години записаха победа над Гибралтар и равенство срещу Азербайджан.

Преди един от двата най-важни двубои срещу Португалия и Чехия, титулярът на вратата Алекс Божев от Спарта (Прага) и резервата Александър Андреев от Жирона получиха контузии и се наложи щабът спешно да повика Велизар Илиев от Каляри и Ивайло Неделчев от Арда. Така, под рамката титуляр се очаква да бъде Пламен Андреев.

„На тази позиция има най-голяма конкуренция като цяло в българския футбол и това само може да ме радва. Отиваме с мисълта за победа, както каза и треньорът, но се надявам България да не играе уплашено, България да играе смело и България да играе така, както трябва да играе България‘, каза Андреев пред БНТ.

„Притеснения нямам, защото все пак вратарите, които са ми повикали в младежкия национален отбор, са доказани вратари, вратари с опит, ненапразно са и в чужбина. Футболистите, които са повикани мисля, че имат качествата, възможностите, естествено и самочувствието да се противопоставят на отбора на Португалия“, коментира Стоян Колев.