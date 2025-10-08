БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
В петък Тодор Янчев ще дебютира начело на младите „лъвове“ в европейската квалификация срещу фаворита в групата Португалия.

Стоян Колев
Няма вратарска криза в младежкия национален отбор. Това заяви треньорът на вратарите Стоян Колев при заминаването на тима за Португалия. В петък Тодор Янчев ще дебютира начело на младите „лъвове“ в европейската квалификация срещу фаворита в групата. Дотук националите до 21 години записаха победа над Гибралтар и равенство срещу Азербайджан.

Преди един от двата най-важни двубои срещу Португалия и Чехия, титулярът на вратата Алекс Божев от Спарта (Прага) и резервата Александър Андреев от Жирона получиха контузии и се наложи щабът спешно да повика Велизар Илиев от Каляри и Ивайло Неделчев от Арда. Така, под рамката титуляр се очаква да бъде Пламен Андреев.

„На тази позиция има най-голяма конкуренция като цяло в българския футбол и това само може да ме радва. Отиваме с мисълта за победа, както каза и треньорът, но се надявам България да не играе уплашено, България да играе смело и България да играе така, както трябва да играе България‘, каза Андреев пред БНТ.

Притеснения нямам, защото все пак вратарите, които са ми повикали в младежкия национален отбор, са доказани вратари, вратари с опит, ненапразно са и в чужбина. Футболистите, които са повикани мисля, че имат качествата, възможностите, естествено и самочувствието да се противопоставят на отбора на Португалия“, коментира Стоян Колев.

Специално за БНТ

Иван Турицов: Националният отбор е чест
Иван Турицов: Националният отбор е чест
Малена и Тервел Замфирови: Да бъдеш част от националния отбор, колкото помага, толкова и тежи Малена и Тервел Замфирови: Да бъдеш част от националния отбор, колкото помага, толкова и тежи
Чете се за: 07:10 мин.
Джанлука Палиука посети музея на Христо Стоичков Джанлука Палиука посети музея на Христо Стоичков
Чете се за: 01:22 мин.
800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион 800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион
Чете се за: 01:27 мин.
Димитър Велковски: Ще дадем всичко от себе си срещу Турция и Испания, защото няма какво да губим Димитър Велковски: Ще дадем всичко от себе си срещу Турция и Испания, защото няма какво да губим
Чете се за: 02:10 мин.
Футболисти на Локомотив Пд дадоха начало на кампания за осиновяване на животни Футболисти на Локомотив Пд дадоха начало на кампания за осиновяване на животни
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
