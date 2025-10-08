Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента

Кризата със столичния боклук отекна и в парламента. Остри реплики между управляващи и опозиция кой е виновен, кой има полза от задълбочаващия се проблем и какви трябва да бъдат решенията?

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия или през неговите депутати, които са тук, за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска. Да му гласуваме да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема и ще има 66 депутати "за".

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Държавата по никакъв начин не помага по случая с боклука на София. Очевидно става дума не просто на битка на мафията, а след като превзеха боклука на Бургас и на Пловдив се опитват да направят същото и със София. Няма да се получи. Държавата обаче стои отстрани и потрива ръце. Ако бяхме в друга ситуация досега всички държавни органи и министерства щяха да се намесят и да предоставят подкрепа на СО и проблемът да се реши".

Костадин Костадинов: "Българската държава води война с българската столица през българската мафия, а и със средствата на българската мафия".

Радостин Василев - МЕЧ: "Васил Терзиев е кмет на София от 3 години. Той трябва да зане, че управлявайки София влиза в пряк сблъсък с мафията".

Васил Терзиев, кмет на Столична община: "Огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации, фирми, други общини, които се включиха, които помагат и с всеки ден обстановката става все по-нормална и съм оптимист, че следващите дни тези гледки, които ги имаше по кварталите последните дни няма да ги има. Хората сигнализират за нередности и откъм това кой какво изхвърля и къде има препълнени контейнери,така че заедно ще се справим".

Автори: Вера Александрова, Зоя Велинова, Николай Минков