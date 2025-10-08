Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание

Наследените проблеми, колеги, вече не могат да бъдат оправдание, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание днес.

"Това още един път показва, че редовен кабинет с много ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите и те да не остават в оста причина-следствие и след това отлагане на решение. Ние вече имаме в нашия кабинетен път своите проблеми, природни рискове, които трябва да адресираме и да носим отговорност за решенията, които поемаме. В този смисъл от вас искам не оправдания, а решения. Правилна комуникация за всичко, което вършите и висока степен на отговорност и отчетност. Това е важно, защото утре ще търсят нас по резултатите, ще търсят по ефективните решения, а не по оправданието с миналото или с бившите. В момента, в който ние станем бивши, не трябва да бъдем в ролята на тези, които в момента считаме, че не са се справили със задачите. Това не е нашия кабинетен популизъм, а това е търсене на личния и колективен ангажимент на всеки един от нас в това правителство. Началото на всяко едно решение преминава през обяснение за наследеното, за постигнатото, но това вече е наш ангажимент, защото ние сме в своята зрялост."

Министър-председателят подчерта, че в новия есенен политически сезон се наблюдават "целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност".