Ще бъде ли решена и как кризата с боклука?

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Въпреки временните мерки през вчерашния ден хората отново алармираха за препълнени контейнери

Снимка: БГНЕС
Кризата с боклука в два столични района - “Люлин” и “Красно село” продължава. Въпреки временните мерки, въведени от общината, през вчерашния ден хората отново алармираха за препълнени контейнери. Кметът на София Васил Терзиев пък даде предписания на хората как да действат предвид извънредната ситуация.

Каква е обстановката в “Люлин” към този момент?

"Налице са 4 допълнителни камиона с габарит за нормално разтоварване на контейнерите. Няколко микрорайона вече са обработени", това каза в "Денят започва" Георги Тодоров - кмет на район "Люлин".

Изрази надежда всички 1500 контейнера в район "Люлин" да бъдат обработени. Районната администрация е на терен, за да констатира къде е най-тежко положението, добави Тодоров. Днес ще бъде възложено и почистване около самите контейнери.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова

