След потопа в Царево: Оставени сме от държавата сами да се справяме с това наводнение

Към момента обстановката след проливните дъждове в Царево е спокойна. Водата се е оттекла. През вчерашния ден наблюдавахме очакваните валежи от над 12 часа. Беше обявен неучебен ден. От днес всичко преминава в обичайния си график, каза в "Денят започва" Денис Диханов - зам.-кмет на Царево.

В района са предприети почиствания и в критични точки.

Оставени сме от държавата сами да се справяме с това наводнение, разказа жител на района, чиято къща е потърпевша отново след проливните дъждове.

Женя Гандиева - кмет на село Лозенец поясни, че щетите в Лозенец са материални.

"Фалшивите новини стресират хората и създават ненужна паника. На нас ни е достатъчно трудно. Ситуацията вече се нормализира. Не очакваме големи валежи, така че се надяваме всичко да е наред".

