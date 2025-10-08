БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога

Курортът е под 24-часова полицейска охрана

Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
След като вчера стана ясно, че в курорта „Елените“ са открити пропуски, тъй като общината е одобрила устройствени планове, позволили застрояване върху речно корито, вече трети ден остава забраната за достъп до ваканционно селище. Причината е риск от нови наводнение предвид интензивните валежи в района. С цел безопасност жителите не се допускат до домовете им, а екипите с тежка техника преустановиха дейностите по разчистване.

Курортът е под 24-часова полицейска охрана. Кога обаче ще отпадне забраната за достъп и как е преминала нощта?

"В момента обстановката в района е спокойна. Още вчера вечерта дъждът спря. Няма сигнали за наводнения и бедстващи хора", каза в "Денят започва" областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Заради прогнозите за дъжд най-вероятно достъпът до Елените ще бъде ограничен и през утрешния ден. Основните улици в комплекс "Елените" са почистени, поясни Владимир Крумов. Остава само всички наноси и камъни пред всички сгради да бъдат разчистени, което ще се случи след подобряване на метеорологичната обстановка.

Токът и водата в Елените ще бъдат пуснати, когато инфраструктурата е готова, посочи областният управител.

#потоп по Черноморието #Елените

