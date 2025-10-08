Две гигантски панди дебютираха в зоопарка в Пекин, получиха почерпка - лунни сладки

Две гигантски панди направиха своя дебют пред любопитните погледи и телефонните камери на посетителите в зоологическата градина в Пекин.



Двете мъжки панди - Жи Ниан, на 6 години, и Фу Жианг, на 3 години - идват от югозападната китайска провинция Съчуан, където се раждат повечето панди.

Те са преминали едномесечна карантина преди да се появят пред публика навръх Празника на средата на есента, известен още като Китайския лунен фестивал. Специално за празника пандите получиха специални лунни сладки.