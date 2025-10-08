БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две гигантски панди дебютираха в зоопарка в Пекин, получиха почерпка - лунни сладки

Диана Симеонова
Те идват от югозападната китайска провинция Съчуан

Слушай новината

Две гигантски панди направиха своя дебют пред любопитните погледи и телефонните камери на посетителите в зоологическата градина в Пекин.


Двете мъжки панди - Жи Ниан, на 6 години, и Фу Жианг, на 3 години - идват от югозападната китайска провинция Съчуан, където се раждат повечето панди.

Те са преминали едномесечна карантина преди да се появят пред публика навръх Празника на средата на есента, известен още като Китайския лунен фестивал. Специално за празника пандите получиха специални лунни сладки.

#гигантски панди #Пекин #зоопарк

