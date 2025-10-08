БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бразилската полиция спаси прострелян ягуар

Диана Симеонова
По света
В тялото му са открити повече от 30 оловни сачми

Военната полиция и службата за защита на животните в Бразилия се притекоха на помощ на прострелян ягуар.

Местни жители сигнализирали за бедстващото в река Рио Негро животно. To било видимо слабо и неспособно да пресече реката.

Военната полиция открила мъжкия ягуар и го изтеглила на безопасно място с помощта на плаващ понтон, за който голямата котка могла да се задържи.

Животното е получило медицинска помощ.

В тялото му са открити повече от 30 оловни сачми. Полицията разследва инцидента.

