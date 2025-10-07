"Референдум": Според 43% от българите държавата е отговорна за наводненията

Според 43% от българите - държавата е отговорна за наводненията от презастрояване и запушените дерета. Това показват данни от експресно проучване на "Галъп интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум".

На второ място сред отговорните институции са общините с 38 процента. Самите инвеститори са трети - като едва 11% от анкетираните смятат, че те имат вина за случилото се.



Като основна причина за наводненията 44% посочват застрояването на дерета и реки.

За 29 на сто от хората, за бедствието са допринесли непочистените речни корита.

Изсичането на гори е посочено от 22% от анкетираните.



На въпрос какво влияе на природните катаклизми най-голяма част от участвалите в изследването посочват човешката дейност - цели 87% от анкетираните.