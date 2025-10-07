"Референдум": Според 43% от българите държавата е отговорна за наводненията

Като основна причина за наводненията 44% посочват застрояването на дерета и реки
Според 43% от българите - държавата е отговорна за наводненията от презастрояване и запушените дерета. Това показват данни от експресно проучване на "Галъп интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум".
На второ място сред отговорните институции са общините с 38 процента. Самите инвеститори са трети - като едва 11% от анкетираните смятат, че те имат вина за случилото се.
За 29 на сто от хората, за бедствието са допринесли непочистените речни корита.
Изсичането на гори е посочено от 22% от анкетираните.
На въпрос какво влияе на природните катаклизми най-голяма част от участвалите в изследването посочват човешката дейност - цели 87% от анкетираните.
"Зад всяко такова бедствие на инфраструктурен обект има пет причини, които водят до това нещо - първата е, че има грешка в заданието за проектиране, следващата е, че самият проект не е изпълнен качествено, четвъртата е, че не се поддържа това съоръжение добре и петата е, че наистина има някакви форсмажорни условия, които проектантът не е могъл да предвиди", коментира инж. Ясен Ишев, Научно-технически съюз по транспорта.
"Може да има и шесто нещо, което досега не се е случвало, защото има и такъв вариант - това е форсмажорно", допълни Симеон Матев, климатолог.
"Когато говорим за плановете за управление на риска от наводнения - в момента действащата методика, по която се прави това нещо, е от 2011 година. Тя не е променяна. Тя се определя на минали събития", подчерта Леонид Тодоров, Геолого-географски факултет, Софийски университет.
"След като главният архитект и кметът на Несебър разчитат на някаква фирма, която ще даде заключение, че работният проект съответства на всички изисквания, те са си вързали гащите. А коя е тази фирма? Липсва национална стратегия за развитие и управление на водния сектор", каза още доц. Борислав Великов, специалист по води и хидрохимия.