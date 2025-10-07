БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ръст на заразените с ковид у нас

У нас
През изминалата седмица потвърдените случаи са над 200

Ръст на заразените с ковид у нас. През изминалата седмица потвърдените случаи са над 200. Ваксината срещу новия вариант на инфекцията е налична и у нас. Осигурени са над 47 хиляди дози. Имунизацията е безплатна. Приоритетно се ваксинират хроничноболни, възрастни над 60 години, деца и бременни.

Силви и Йордан се имунизират срещу ковид, откакто има ваксини.

Силви Мирчева:
Защото ковид си е сериозно заболяване и искаме да сме защитени.

Йордан Мирчев:
Искаме да направим каквото можем, за да се предпазим и нас, и децата. Около нас, за съжаление, имаше и тежко прекарали ковид.

Мирчеви казват, че не са боледували от ковид.

"И да сме заболели нещо не сме и разбрали даже".

"Сега малкият, той е на 8 месеца, за първи път ще му бъде. На голямата ни дъщеря сега ще й бъде бустерна доза. Тя не е, да чукна на дърво, рядко боледува наистина - не знам дали е само заради ваксините".

С настъпването на есента случаите на ковид се увеличават.

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар:
"В момента предимно циркулиращото заболяване е ковид. Симптомите са висока температура, силна отпадналост, болки по мускулите и ставите, много хрема, много кашлица, дрезгавост в гласа".

Вирусът е много заразен, но вече не е толкова опасен. Личните лекари могат да ваксинират желаещите срещу ковид.

д-р Деница Даслакова, общопрактикуващ лекар:
"Ваксината е всъщност бустер. Така, че тя е еднодозова при всички хора, които са имали предишна ваксинация. Трябва да са минали просто минимум 3 месеца или имат данни за преболедуване. Единствено пълна имунизационна схема се прави на най-малките. Тогава, когато нямаме данни за преболедуване или предишна ваксинация тогава дозите са 3".

И здравните инспекции в цялата страна имат кабинети за имунизация срещу ковид. В София днес са ваксинирани над 40 души.

д-р Росица Вълкова, СРЗИ:
"Има голям интерес. В инспекцията са открити два кабинета - единият с предварително записване, а другият кабинет работи като свободен прием. Всички, които нямат личен лекар, временно пребиваващи граждани тук биха могли да се имунизират срещу ковид".

За десетина дни около 2500 души в цяла България са имунизирани срещу ковид. Тази година ваксините са по-малко.

д-р Кремена Пармакова, началник отдел "Надзор на заразните болести", МЗ:
"Опитали сме се да се съобразим с това, което поставихме през предходния сезон. Имунизирани в България са около 40 000 лица. Така, че за всички желаещи на този етап сме осигурили ваксини. Естествено, ако има повишен интерес повече, отколкото са начините в България ние ще предприемем действия за закупуване на допълнителни количества ваксина".

Възрастните могат да се ваксинират едновременно срещу ковид и грип. Очаква се до края на октомври да стартира и програмата за безплатна имунизации срещу грип за хора над 65 години.

