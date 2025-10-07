БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 04:57 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Помним това, което ни беше отнето": Между солидарност и осъждане - 2 години война между Израел и Хамас

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази

От тревога заради възхода на антисемитизма до прояви в солидарност с палестинската кауза - светът реагира нееднозначно

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От тревога заради възхода на антисемитизма, до прояви в солидарност с палестинската кауза - така светът реагира нееднозначно на втората годишнина от нападението срещу Израел на 7 октомври.

Премиерите на Великобритания, Испания и Австралия - страни, които признаха Палестинска държава, се присъединиха към лидери на международни организации като ООН и Европейския съюз в осъждането на нападението и в призивите за незабавно освобождаване на заложниците.

Британският премиер Киър Стармър осъди студентските пропалестински демонстрации в Лондон и изрази тревога от възхода на антисемитизма. Той припомни британските приоритети в Близкия изток - освобождаване на заложниците, влизане на помощи в Газа и прекратяване на огъня като стъпка към решение на принципа "две държави".

Десетки хора се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин в 5 и 29 сутринта - часът, в който преди две години започна нападението на Хамас срещу Израел преди две години. Прочетени бяха имената на всички жертви на фаталния 7 октомври. Съюзът на еврейските студенти в Германия отбеляза годишнината със стотици празни столове.

Наоми Тамир- студентка по политология в Дюселдорф:
Не само помним къде и защо са загинали тези хора, но и какви са били като живи. Това е било момиче, което танцува и толкова харесва някаква група. Или това е било момче, което просто е искало да пътува по света. Помним това, което ни беше отнето - не само конкретен човек, но и на света като цяло.

В специално видеопослание канцлерът Мерц заяви, че страната му споделя болката на семействата на заложниците.

Фредрих Мерц- канцлер на Германия:
Подчертаваме нашето искане - незабавно освобождаване на всички заложници. Възлагаме големи надежди на мирния процес.

Подалият оставка френски премиер Льокорню почете паметта на жертвите от 7-ми октомври. Президентът Макрон призова за мобилизация на всички сили за борба с антисемитизма и за постигане на мир.

Тази вечер сградата на външното министерство в Париж е осветена в жълто в памет на жертвите и оставащите заложници.

Испанският премиер - социалист Педро Санчес заклейми "тероризмът във всичките му форми" и настоя израелският лидер Бенямин Нетаняху "да прекрати геноцида срещу палестинския народ".

В специално комюнике италианският премиер Джорджа Мелони определи като позорни убийствата от 7-ми октомври, а военният отговор на Израел като "надхвърлящ всички принципи на реципрочност".

Тя призова за усилия за успех на мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

снимки: БТА

В изявление, прочетено от говорител, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш се обяви за незабавно спиране на сраженията и освобождаване на заложниците. Той посочи, че мирният план на Тръмп е възможност за прекратяване на трагедията.

Алесандра Велучи - говорител на ООН: Освободете заложниците безусловно и незабавно, прекратете страданията на всички. Това е хуманитарна катастрофа отвъд човешкото разбиране. Прекратете сраженията в Газа, Израел и региона сега.

Турция планира да проектира тази вечер цветовете на палестинското знаме върху Галата - един от символите на Истанбул.

#Израел срещу Хамас #световни реакции #годишнина

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
3
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
5
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Близък изток

Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия Изток е постигната (ОБЗОР)
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия Изток е постигната (ОБЗОР)
МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас
Чете се за: 01:40 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план
Чете се за: 01:07 мин.
Израел прихвана пет кораба от нова международна флотилия за Газа Израел прихвана пет кораба от нова международна флотилия за Газа
Чете се за: 00:40 мин.
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия Изток е постигната (ОБЗОР)
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР) Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР)
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ