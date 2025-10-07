"Помним това, което ни беше отнето": Между солидарност и осъждане - 2 години война между Израел и Хамас

От тревога заради възхода на антисемитизма, до прояви в солидарност с палестинската кауза - така светът реагира нееднозначно на втората годишнина от нападението срещу Израел на 7 октомври.

Премиерите на Великобритания, Испания и Австралия - страни, които признаха Палестинска държава, се присъединиха към лидери на международни организации като ООН и Европейския съюз в осъждането на нападението и в призивите за незабавно освобождаване на заложниците.

Британският премиер Киър Стармър осъди студентските пропалестински демонстрации в Лондон и изрази тревога от възхода на антисемитизма. Той припомни британските приоритети в Близкия изток - освобождаване на заложниците, влизане на помощи в Газа и прекратяване на огъня като стъпка към решение на принципа "две държави".

Десетки хора се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин в 5 и 29 сутринта - часът, в който преди две години започна нападението на Хамас срещу Израел преди две години. Прочетени бяха имената на всички жертви на фаталния 7 октомври. Съюзът на еврейските студенти в Германия отбеляза годишнината със стотици празни столове.

Наоми Тамир- студентка по политология в Дюселдорф:

Не само помним къде и защо са загинали тези хора, но и какви са били като живи. Това е било момиче, което танцува и толкова харесва някаква група. Или това е било момче, което просто е искало да пътува по света. Помним това, което ни беше отнето - не само конкретен човек, но и на света като цяло.

В специално видеопослание канцлерът Мерц заяви, че страната му споделя болката на семействата на заложниците.

Фредрих Мерц- канцлер на Германия:

Подчертаваме нашето искане - незабавно освобождаване на всички заложници. Възлагаме големи надежди на мирния процес.

Подалият оставка френски премиер Льокорню почете паметта на жертвите от 7-ми октомври. Президентът Макрон призова за мобилизация на всички сили за борба с антисемитизма и за постигане на мир.

Тази вечер сградата на външното министерство в Париж е осветена в жълто в памет на жертвите и оставащите заложници.

Испанският премиер - социалист Педро Санчес заклейми "тероризмът във всичките му форми" и настоя израелският лидер Бенямин Нетаняху "да прекрати геноцида срещу палестинския народ".

В специално комюнике италианският премиер Джорджа Мелони определи като позорни убийствата от 7-ми октомври, а военният отговор на Израел като "надхвърлящ всички принципи на реципрочност".

Тя призова за усилия за успех на мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

снимки: БТА

В изявление, прочетено от говорител, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш се обяви за незабавно спиране на сраженията и освобождаване на заложниците. Той посочи, че мирният план на Тръмп е възможност за прекратяване на трагедията.

Алесандра Велучи - говорител на ООН: Освободете заложниците безусловно и незабавно, прекратете страданията на всички. Това е хуманитарна катастрофа отвъд човешкото разбиране. Прекратете сраженията в Газа, Израел и региона сега.

Турция планира да проектира тази вечер цветовете на палестинското знаме върху Галата - един от символите на Истанбул.