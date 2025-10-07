БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Джанлука Палиука посети музея на Христо Стоичков

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Двамата си припомниха едни от най-големите мачове помежду им.

Джанлука Палиука, Христо Стоичков
Легендарният италиански вратар Джанлука Палиука е на посещение в България. Днес той имаше визита в музея на Христо Стоичков.

Носителят на Златната топка показа на Палиука различни експонати от музея, като най-силно впечатление на италианеца направи фланелката на покойния му съотборник Джанлука Виали.

"Щастлив съм, че съм тук в музея на Стоичков. С Христо сме големи приятели. Припомнихме си полуфинала от световното през 1994 година между България и Италия, когато ви победихме с 2:1, но пък Христо ни вкара дузпа. Помня и финала през 1992 година, когато Барселона победи Сампдория. Радвам се, че имаме това уважение един към друг", сподели пред камерата на БНТ Джанлука Палиука.

"Радвам се, че имаме това уважение един към друг. Джанлука не е само един от водещите вратари на нашето време. За нас беше трудно като нападатели да бъдем срещу него", добави Христо Стоичков.

Вижте целия материал във видеото!

