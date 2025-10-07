Тръмп за Газа: Има реален шанс за пробив

Премиерът на Катар и турска делегация, водена от шефа на разузнаването на Анкара, отиват утре в Египет, за да се присъединят към преговорите по плана на Доналд Тръмп за Газа.

Катарският лидер ще се срещне с други посредници, включително Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, с цел да се постигне напредък в усилията за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците, посочва официална Доха.

В ход са непреките преговори между израелски пратеници и представители на Хамас в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че има реален шанс за пробив и посочи, че в преговорите участва и американски екип.