Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и "Красно село"

Нови 5 камиона за сметоизвозване и предложение за отпускане на 3 млн. лева за общинското дружество "Софекострой". Това стана ясно днес след изслушването на заместник-кмета по екология в Столичната община Надежда Бобчева във връзка с кризисната ситуация с боклука в столицата.

По думите ѝ до края на седмицата ще стане ясно как ще се справи общината с кризата. От общинската фирма за сметоизвозване заявиха, че ще помогнат с част от критичните райони.

Трети ден живеещите в 152-ри блок в столичния квартал "Люлин" посрещат денят така. Гледката - препълнени контейнери, найлонови торбички из целия квартал, задушлива миризма от мокрите боклуци.

Нели Димитрова: "Такова безобразие до сега не съм виждала от страна на управляващите. Никой не го е изхвърлял от първия ден".



Георги: "На какво повече да се зарадва един човек от това, че всичко е заринато с боклуци и да чува оправдания. От петък започна да се трупа боклукът".

Според гражданите поставените по-големи сиви контейнери на 8 локации в района са крайно недостатъчни и неудобни. Най-близкият до живеещите в блока е този на Западен парк.

Нели Димитрова: "Как аз да отида до контейнера? С градски транспорт, взимам го и отивам до контейнера, това е пълна пародия". Георги: "То е хаос, то се вижда, че целият район е кошмар".

И въпреки молбата да не се изхвърлят едри и специфични отпадъци в районите, които не се почистват, това не се случва.

"Има невероятно много боклук, който не е в кофите за разделно събиране. Всичко, което виждаме е боклук, който не е вързан и разпилян. Намираме части постоянно от камиони, дехидратори на камиони намерихме в "Хиподрума". Това са елементи, които няма как да присъстват в нашия бит. Гуми, мебели. Преди два дни кофите изглеждаха по друг начин, беше само домашният боклук. Сега ситуацията започва да излиза извън контрол", заяви Албена Николова, старши експерт "Екология" в район "Красно село".

От район "Красно село" заявиха, че днес "Софекострой" са извозили контейнери в района, но въпреки това проблемът остава. Според тяхна статистика едва 1/4 от боклука в района е извозен.

"По изчисления от минатите и вдигнати кофи около 25% от капацитета на района за два дни е обслужен. Тоест 25% от точките са обслужени, но въпросът е, че ние имахме двуразово почистване, което значи, че на 24 часа влизат два пъти камиони, сега го правим веднъж", коментира Цвета Николаева, кмет на район "Красно село".

Въпреки малкото техника и персонал, с която разполагат от "Софекострой" заявиха, че ще се включат с помощ в сметоизвозването.

"Нашата възможност да стартираме такава широкомащабна дейност не може да стане от днес за утре. Ние можем да се включим частично и да помогнем с настоящия ресурс, както и в момента се опитваме да направим организация за частично поемане на някой от райони", допълни Даниел Йорданов, изпълнителен директор на "Софекострой".

Затова и от "Спаси София" излязоха с предложение за допълнителни пари за дружеството.

"Внесохме в деловодството доклад за отпускането на заем в размер на 3 млн. лв. на общинското дружество "Софтекострой", като изрично е записано, че тези средства може да се използват за закупуването на техника и кофи за боклук", добави Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София".

Коментар дойде и от МВР по повод запалените камиони на турската фирма, която се отказа за извозва отпадъците на софиянци през юли месец.

"Във въпросния ден е подаден сигнал в 8-о районно за запалени камиони в частен паркинг. Колегите от СДВР и Пожарната веднага са се озовали на място. Изгасени са четирите камиона. Направен е оглед, иззети са веществени доказателства, видеокамери, разпитани са свидетели, образувано е досъдебно производство", заяви Тони Тодоров, заместник-министър на вътрешните работи.

От Столичната община днес обявиха, че три общини - Елин Пелин, Ботевград и Панагюрище, ще помогнат с кризата.

"Ще получим безвъзмездно камиони сметосъбиращи, които да можем да използваме за този период. За момента говорим за 5 такива камиони. Едните колеги освен камион ще ни предоставят и персонал, който ще работи с камиона, това би улеснило много нашата работа", каза още Надежда Бобчева, зам.-кмет по "Екология" в Столична община.

С позиция в профила си във Фейсбук излезе и кметът на София - Васил Терзиев, който написа, че е избрал да не позволява хора да извиват ръцете на софиянци.