Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Сграда рухна в центъра на Мадрид - има ранени и работници в неизвестност

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Евакуират се съседни сгради

Мадрид рухнала сграда
Снимка: БТА
Четирима работници са в неизвестност след частично рухване на строяща се сграда в идеалния център на Мадрид.

Срутила се е една от етажните плочи, което е предизвикало верижен ефект по вертикалата чак до мазето, съобщават местните власти.

Проверяват се евентуални последици за съседните сгради, които се евакуират. Разчистването на огромното количество отломки ще продължи с дни. По-рано беше съобщено за около десетина ранени, повечето леко.

На място работят 11 екипа за подсигуряване на сградата и издирване на изчезналите. Полицията използва и дронове.

В ход е разследване за причините за инцидента. Според кадастъра рухналата сграда е на 6 етажа с обща площ от близо 7000 квадратни метра. Тя е била в процес на реновиране, за да се превърне в 4-звезден хотел.

