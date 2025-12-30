БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Американски удар във Венецуела?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
сащ дават 800 милиона долара украйна следващите две години
Снимка: БТА
Слушай новината

Американски сили са нанесли удар по док, за който се предполага, че е свързан с лодки за трафик на наркотици във Венецуела.

Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. По думите му в пристанищния район е имало "силна експлозия". По информация на американски медии, операцията е извършена от ЦРУ, с помощта на дрон. Ако информацията се потвърди, това ще бъде първата операция на Съединените щати по суша във Венецуела.

Попитан от журналисти дали зад акцията стои ЦРУ, Тръмп отговори, че знае кой точно я е извършил, но не иска да каже. Към момента няма реакция на властите във Венецуела. През изминалите месеци Съединените щати засилиха натиска срещу Венецуела като част от борбата с наркотрафика и нелегалната имиграция.

В следствие на американски удари по плавателни съдове край бреговете на Венецуела, са загинали най-малко сто души. Последната подобна атака е от вчера. Жертвите са две.

#САЩ #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
2
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
5
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
6
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Латинска Америка

Очаквания и прогнози - какво предсказват шаманите?
Очаквания и прогнози - какво предсказват шаманите?
Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата
Чете се за: 02:27 мин.
Един човек загина при нов американски удар срещу морски съд в Тихия океан Един човек загина при нов американски удар срещу морски съд в Тихия океан
Чете се за: 01:00 мин.
Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:30 мин.
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ) Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ