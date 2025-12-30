Американски удар във Венецуела?

Американски сили са нанесли удар по док, за който се предполага, че е свързан с лодки за трафик на наркотици във Венецуела.



Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. По думите му в пристанищния район е имало "силна експлозия". По информация на американски медии, операцията е извършена от ЦРУ, с помощта на дрон. Ако информацията се потвърди, това ще бъде първата операция на Съединените щати по суша във Венецуела.

Попитан от журналисти дали зад акцията стои ЦРУ, Тръмп отговори, че знае кой точно я е извършил, но не иска да каже. Към момента няма реакция на властите във Венецуела. През изминалите месеци Съединените щати засилиха натиска срещу Венецуела като част от борбата с наркотрафика и нелегалната имиграция.

В следствие на американски удари по плавателни съдове край бреговете на Венецуела, са загинали най-малко сто души. Последната подобна атака е от вчера. Жертвите са две.