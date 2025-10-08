БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валежите днес остават главно в Северна България

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В четвъртък температурите ще се повишат и на места ще достигат 20°

Интензитетът на валежите постепенно ще намалява днес. На места в югоизточните райони от страната временно ще спрат. На повече места и повече по количество ще вали в Северна България.

Минималните температури ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - без промяна, от 10° до 15°, една идея по-високи по Черноморието. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.

В Източна България и по Черноморието посоката ще е от североизток. И на морския бряг ще остане облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 16° и 18°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Облачно, ветровито и с валежи ще бъде времето и в планините. Границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1500 м. Значителни снеговалежи се очакват в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър, ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.

В четвъртък не е изключено да превали на изолирани места в източната половина от страната, но вече слабо. А в западната половина облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури ще се повишат и на отделни места ще достигат 20°.

След това до края на седмицата, се очакват много повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. След обяд слабо ще превалява само в отделни райони в планините. В Дунавската равнина ще остане ветровито. Минималните температури ще са предимно между 7° и 12°, а максималните - от 16° до 21°.

