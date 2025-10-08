БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 08.10.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 08102025 0630
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
3
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
4
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
5
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
6
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 07.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 07.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 07.10.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 07.10.2025 г., 12:30 ч.
Спортни новини 07.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 07.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 06.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 06.10.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за трагедията в Елените?
4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:05 мин.
По света
За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бразилската полиция спаси прострелян ягуар
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ