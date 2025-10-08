За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих - върнаха го

Двама ученици от Исперих дадоха пример за честност и отговорност, след като намериха изгубено портмоне с лични документи и пари и го върнаха на собственика му.

За доблестната си постъпка младежите бяха наградени от полицията.

Инцидентът се случва в началото на учебната година, докато Лъчезар и Йозгюн се прибират от училище. Изгубеният портфейл намират на една от пешеходните пътеки в града.

На място полицаите установяват, че изгубените вещи са на техен съученик.

инспeктор Весела Георгиева - Детска педагогическа стая към РУ – гр. Исперих: Потърпевшият е установен веднага. Съответно детето заедно с баба си се яви в районното управление и портмонето с личните му вещи му беше върнато. И той беше много щастлив от този факт. Определено добрият пример в нашия район се увеличава.

За доблестната постъпка двете момчета получават почетни грамоти от районното управление на МВР в Исперих. Лъчезар и Йозгюн са десетокласници в професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в града. Това не е първият благороден жест, с който помагат на човек в нужда.

Сали Назиф - директор на ПГ Селско стопанство „Хан Аспарух“ – гр. Исперих:

Познавам ги добре тези двамата ученици. Имали сме поводи за срещи с тях и не толкова много хубави поводи. По-палавички са, но това не пречи да бъдат абсолютно честни и възпитани. Имаме доста дейни ученици и техният глас смея да твърде, че се чува в нашето училище. Не за първи път се случва такова нещо, доста инициативи имаха нашите момчета и момичета при събиране на помощи за нуждаещи се хора. Като човек ги съветвам да не се отказват да бъдат добри.

Преди година, признание от полицията в Исперих получиха други три момчета, които също намерили и върнали портмоне с пари и документи.