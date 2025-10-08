БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Щастлива развръзка: Всички блокирани туристи на Еверест бяха евакуирани

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази
щастлива развръзка всички блокирани туристи еверест бяха евакуирани
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Спасителите успяха да евакуират късно снощи всички останали хора, блокирани в близост до източната страна на връх Еверест в Тибет. Групата е включвала туристи, както и стотици местни водачи и пастири на якове.

Стотици туристи бяха блокирани от дълбок сняг през уикенда в изолираната долина Карма, след необичайно силна буря и обилен снеговалеж. Долината се намира на средна надморска височина от 4200 метра. В неделя спасителите изведоха около 350 души на безопасно място, но стотици други останаха блокирани до снощи.

Агенция Синхуа съобщи, че общият брой на евакуираните хора е 580. Според местните власти това е била една от най-големите спасителни операции в региона. Районът около Еверест остава временно затворен, включително долините Карма и Ронгшар, както и Чо Ою.

#блокирани туристи #евакуирани #Еверест

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
3
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
4
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
5
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
6
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Азия

Две гигантски панди дебютираха в зоопарка в Пекин, получиха почерпка - лунни сладки
Две гигантски панди дебютираха в зоопарка в Пекин, получиха почерпка - лунни сладки
Ким Чен Ун: Бойният флот трябва да "възпира провокациите на противника и да ги наказва" Ким Чен Ун: Бойният флот трябва да "възпира провокациите на противника и да ги наказва"
Чете се за: 01:47 мин.
Снежна блокада на Еверест - 350 туристи бяха спасени от силна буря Снежна блокада на Еверест - 350 туристи бяха спасени от силна буря
Чете се за: 00:37 мин.
Япония може да има първата си жена премиер Япония може да има първата си жена премиер
Чете се за: 01:02 мин.
Силно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер удари Филипините и взе 5 жертви Силно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер удари Филипините и взе 5 жертви
Чете се за: 00:35 мин.
Трима души са загинали, а 38 са в неизвестност след срутването на училище в Индонезия Трима души са загинали, а 38 са в неизвестност след срутването на училище в Индонезия
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за трагедията в Елените?
4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:05 мин.
По света
За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бразилската полиция спаси прострелян ягуар
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ