Щастлива развръзка: Всички блокирани туристи на Еверест бяха евакуирани

Спасителите успяха да евакуират късно снощи всички останали хора, блокирани в близост до източната страна на връх Еверест в Тибет. Групата е включвала туристи, както и стотици местни водачи и пастири на якове.

Стотици туристи бяха блокирани от дълбок сняг през уикенда в изолираната долина Карма, след необичайно силна буря и обилен снеговалеж. Долината се намира на средна надморска височина от 4200 метра. В неделя спасителите изведоха около 350 души на безопасно място, но стотици други останаха блокирани до снощи.

Агенция Синхуа съобщи, че общият брой на евакуираните хора е 580. Според местните власти това е била една от най-големите спасителни операции в региона. Районът около Еверест остава временно затворен, включително долините Карма и Ронгшар, както и Чо Ою.