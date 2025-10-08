БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази

Категорична е забраната за разполагане на жилищни и стопански постройки в рамките на водните обекти, заяви Явор Димитров

Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Регионалният министър Иван Иванов съобщи, че е позволено застрояване върху речното корито на територията на „Елените“. Това показват първите данни от възложената от него проверка в наводнените райони.

Съгласувани ли са Подробните устройствени планове с Басейнова дирекция?

"На първо място искам да отбележа, че в Закона за водите има категорична забрана за разполагане на жилищни и стопански постройки в рамките на водните обекти. А за конкретния случай в Елените извършихме проверка в деловодната система на Басейновата дирекция, тъй като става въпрос за доста години назад, и се оказа, че единствените инвестиционни предложения, които са преминали съгласувателна процедура са за няколко съоръжения за локална пречиствателна станция. На тези предложения Басейнова дирекция е изразила недопустимост спрямо Закона за водите", това заяви инженер Явор Димитров - директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Именно "за покриването на дерето и строителството на някои от обектите в него такова съгласуване не е извършено от Басейнова дирекция", уточни Димитров. Каза още, че през 2009 година е получен сигнал в Басейнова дирекция и е реагирано веднага с проверка на място.

"Установено е, че е покрито дерето и че се извършва строеж. Уведомена е РДНСК и община Несебър".

Явор Димитров заяви, че те могат да налагат административни санкции за нарушение на Закона за водите.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински

#потоп по Черноморието #Елените

Водещи новини

4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за трагедията в Елените?
4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:05 мин.
По света
За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бразилската полиция спаси прострелян ягуар
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Цената на златото достигна нов исторически връх
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ