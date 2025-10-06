БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снежна блокада на Еверест - 350 туристи бяха спасени от силна буря

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Обилният снеговалеж затрупа пътеки, пътища и палатки

Около 350 туристи, блокирани от снежна буря на тибетските склонове на Еверест, са били спасени.

С повече от 200 други е била установена връзка и се очаква спасителите скоро да достигнат и до тях.

Силен снеговалеж блокира стотици хора през уикенда, които използваха осемдневния национален празник в Китай, за да си направят разходка в този популярен за туристите район.

Обилният снеговалеж, който е необичаен за това време на годината, блокира пътеки и пътища и затрупа палатки.

