В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет

Преговарящите от Хамас, които пътуваха от катарската столица Доха до египетския курорт Шарм ел Шейх, се очаква да се включат в непреки преговори с израелската делегация днес.

Целта - договаряне на условията за освобождаване на израелските заложници до дни и финализиране на плана на Доналд Тръмп за край на войната в Газа.

Според съобщенията Халил ал Хая, срещу когото наскоро беше направен опит да бъде елиминиран, ще води делегацията на Хамас.

Израел междувременно продължи операцията си в ивицата Газа през уикенда, въпреки разпореждането от страна на американския президент бомбардировките да спрат незабавно.

снимки: БТА

В социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп написа, че преговорите са успешни и протичат бързо и изрази очакване първата фаза да приключи още тази седмица.