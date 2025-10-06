БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Израел междувременно продължи операцията си в ивицата Газа

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Преговарящите от Хамас, които пътуваха от катарската столица Доха до египетския курорт Шарм ел Шейх, се очаква да се включат в непреки преговори с израелската делегация днес.

Целта - договаряне на условията за освобождаване на израелските заложници до дни и финализиране на плана на Доналд Тръмп за край на войната в Газа.

Според съобщенията Халил ал Хая, срещу когото наскоро беше направен опит да бъде елиминиран, ще води делегацията на Хамас.

Израел междувременно продължи операцията си в ивицата Газа през уикенда, въпреки разпореждането от страна на американския президент бомбардировките да спрат незабавно.

снимки: БТА

В социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп написа, че преговорите са успешни и протичат бързо и изрази очакване първата фаза да приключи още тази седмица.

