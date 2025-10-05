БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боклукът на 300 000 жители: Препълнени контейнери в "Люлин" и "Красно село"

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

Ще се реши ли кризата с боклука в столицата?

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От днес за две седмици влиза в сила кризисната ситуация с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Договорът със сегашната почистваща фирма изтече, а кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов с единствения кандидат заради предложени двойно по-високи цени.

Близо 300 000 жители ще могат да ползват за боклук 12 специални контейнери.

До късния следобед обаче в най-големия район и в София, и в страната - "Люлин" беше поставен само един.

Семейство Владови живеят в "Люлин" 5 и се чудят как да обяснят на тригодишното им дете защо боклуците преливат навсякъде.

"Стараем се да научим децата да пазят чисто. Как да им обясним покрай кофите това, което се случва в момента", заяви Ваня Владова, жител на "Люлин".

"Кофите са пълни от петък. Имаме само две кофи на 5-6 блока. Пълно е до горе. И хората се принуждават да хвърлят на тревните площи", допълни Мария Владов, жител на "Люлин".

Те заедно с хилядите жители на "Люлин" и "Красно село" имат три възможности - да изхвърлят разделно в специалните цветни контейнери, да продължат да носят боклука в сегашните сиви контейнери, които обаче ще се изхвърлят по график от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, но по-рядко.

И третата възможност - да носят боклука до някой от 12-те големи сиви контейнери, които общината тепърва ще разполага. Равносметката в първия ден на кризата с боклука - един контейнер, и то по-малък от обещаните, сложен в калта насред поле без обозначение.

"Никакъв знак няма. Няма и граждани. Те рядко минават оттук, освен ако не отиват до магазина да пазаруват".

"Трябва да намерим къде е контейнерът. На мястото там ли без контейнер трябва да го изхвърля? Може ли да стои вкъщи? Нека господин кметът да каже", коментира Христина, жител на "Люлин".

От районната администрация на "Люлин", където действа кризисен щаб, заявиха, че са получили уверение до края на днешния ден да бъдат разположени всички обещани големи контейнери. Само три камиона в момента извозват боклука от 1500 контейнера.

"Още в първия ден от тази кризисна ситуация колегите са целия ден на терен, и се установява, че по-голямата част от контейнерите все още не са извозени към този час към края на деня, обичайно за район "Люлин" това се случва до към обяд. Сами можете да прецените, че капацитетът, с който се работи, е недостатъчен. И всеки ден ще се трупа забавяне на извозването на отпадъците", заяви Георги Тодоров, кмет на "Люлин".

Районната администрация има ангажимент да чисти само малките кошчета, но помолиха хората да не хвърлят там боклука си.

"Аз не мога да призова хората - "За Бога братя, не изхвърляйте". Но мога да призова за разумно отношение и отговорно поведение. "Люлин" не заслужава да бъде сметището на София", каза още Георги Тодоров, кмет на "Люлин".

Кметът призова гражданите да подават сигнали за нередности. От Столичната община посочиха, че ситуацията е под контрол и молят хората да използват сегашните контейнери за събиране на отпадъци.

#Васил Терзиев #"Красно село" #София #криза с боклука #"Люлин"

Последвайте ни

ТОП 24

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
1
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
2
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
3
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
4
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Тълпи търсиха изхвърлени пари на брега в Царево
5
Тълпи търсиха изхвърлени пари на брега в Царево
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
6
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Общество

Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен юбилей Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен юбилей
Чете се за: 03:00 мин.
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
След трагедията във Варна: Спортният министър разпореди проверка на автомобилната федерация След трагедията във Варна: Спортният министър разпореди проверка на автомобилната федерация
Чете се за: 00:40 мин.
20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК 20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК
Чете се за: 00:52 мин.
Тълпи търсиха изхвърлени пари на брега в Царево Тълпи търсиха изхвърлени пари на брега в Царево
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Фаталното рали с жертва във Варна: Положителен полеви тест за наркотици на шофьора
Фаталното рали с жертва във Варна: Положителен полеви тест за...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
"Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф "Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе? Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Бедствието над Елените и Царево - 3D заснемане на терена на...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен...
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ