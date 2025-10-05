Боклукът на 300 000 жители: Препълнени контейнери в "Люлин" и "Красно село"

От днес за две седмици влиза в сила кризисната ситуация с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Договорът със сегашната почистваща фирма изтече, а кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов с единствения кандидат заради предложени двойно по-високи цени.

Близо 300 000 жители ще могат да ползват за боклук 12 специални контейнери.

До късния следобед обаче в най-големия район и в София, и в страната - "Люлин" беше поставен само един.

Семейство Владови живеят в "Люлин" 5 и се чудят как да обяснят на тригодишното им дете защо боклуците преливат навсякъде.

"Стараем се да научим децата да пазят чисто. Как да им обясним покрай кофите това, което се случва в момента", заяви Ваня Владова, жител на "Люлин". "Кофите са пълни от петък. Имаме само две кофи на 5-6 блока. Пълно е до горе. И хората се принуждават да хвърлят на тревните площи", допълни Мария Владов, жител на "Люлин".

Те заедно с хилядите жители на "Люлин" и "Красно село" имат три възможности - да изхвърлят разделно в специалните цветни контейнери, да продължат да носят боклука в сегашните сиви контейнери, които обаче ще се изхвърлят по график от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, но по-рядко.

И третата възможност - да носят боклука до някой от 12-те големи сиви контейнери, които общината тепърва ще разполага. Равносметката в първия ден на кризата с боклука - един контейнер, и то по-малък от обещаните, сложен в калта насред поле без обозначение.

"Никакъв знак няма. Няма и граждани. Те рядко минават оттук, освен ако не отиват до магазина да пазаруват". "Трябва да намерим къде е контейнерът. На мястото там ли без контейнер трябва да го изхвърля? Може ли да стои вкъщи? Нека господин кметът да каже", коментира Христина, жител на "Люлин".

От районната администрация на "Люлин", където действа кризисен щаб, заявиха, че са получили уверение до края на днешния ден да бъдат разположени всички обещани големи контейнери. Само три камиона в момента извозват боклука от 1500 контейнера.

"Още в първия ден от тази кризисна ситуация колегите са целия ден на терен, и се установява, че по-голямата част от контейнерите все още не са извозени към този час към края на деня, обичайно за район "Люлин" това се случва до към обяд. Сами можете да прецените, че капацитетът, с който се работи, е недостатъчен. И всеки ден ще се трупа забавяне на извозването на отпадъците", заяви Георги Тодоров, кмет на "Люлин".

Районната администрация има ангажимент да чисти само малките кошчета, но помолиха хората да не хвърлят там боклука си.

"Аз не мога да призова хората - "За Бога братя, не изхвърляйте". Но мога да призова за разумно отношение и отговорно поведение. "Люлин" не заслужава да бъде сметището на София", каза още Георги Тодоров, кмет на "Люлин".

Кметът призова гражданите да подават сигнали за нередности. От Столичната община посочиха, че ситуацията е под контрол и молят хората да използват сегашните контейнери за събиране на отпадъци.