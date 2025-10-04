БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризата с боклука в София: В новия епизод "Люлин" и "Красно село"

Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Как може да се реши проблемът?

От днес столичните квартали "Люлин" и "Красно село" остават без сметопочистваща фирма. Двата района обявиха кризисна ситуация.

До нея се стигна след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише договор със спечелилата обществената поръчка фирма заради високи цени. Каква алтернатива за 300 000 души, засегнати от проблема, предлагат от Столична община?

За пореден път София е изправена пред криза с боклука. Този път само в два района.

"Ние отказахме да подпишем договор на 420 лева на тон, каквато беше офертата на единствения останал участник и ясно заявихме, че такса корупция няма да плащаме. Ние сме го заложили, при прогнозната цена е 200 лв. на тон и това нещо е смятано при нужните инвестиции и при норма на печалба", заяви Васил Терзиев, кмет на София.

Досега Общината е плащала по 144 лева за тон. Нямат обяснение защо новата цена е толкова голяма. Потърсили алтернатива в общинската фирма "Софтекострой", но от там отговорили, че нямат достатъчен капацитет, за да чистят и в "Люлин", и в "Красно село".

"Затова и една от темите на разговор със Столичния общински съвет би била какво е необходимо да се направи като инвестиции, за да се изгради този капацитет", допълни кметът на София Васил Терзиев.

Решение ще се търси във вторник в комисията по екология на местния парламент. В следващите две седмици отпадъците в двата района ще се събират в поставените от общината общо 14 по-големи контейнера за събиране на боклук - 8 в "Люлин" и 6 в "Красно село". Специална карта показва и точната им локация.

"Плюс съществуващите сиви традиционни контейнери, които ще се обслужват, те няма да бъдат игнорирани, но призоваваме хората да използват възможността да отделят рециклируемите материали - жълтите, сините и зелените контейнери също могат да бъдат използвани", добави Николай Савов, директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Кризисни щабове ще следят как се извършва сметосъбирането, а районните кметове ще осъществяват контрол.

"Проблемът е всеобщ - и от нас, и от управляващите", коментира Боян Георгиев, жител на квартал "Люлин".

"Решение със сигурност трябва да се намери. В крайна сметка това го дишаме, тук има много деца", каза още Илия Ангелов, жител на квартал "Красно село".

Общината призова гражданите да подават сигнали при нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

