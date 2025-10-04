За четвърти път кампанията за създаване на училищни химни "Светилник" събра автори, музиканти, ученици и учители в Народния театър "Иван Вазов". Инициативата е на Музикаутор, а БНТ е основен партньор.

Десет училища от различни области на страната получиха своите авторски химни.

"Светилник" е дългосрочна творческа програма, насочена към изграждането на ценности, общности и перспективи за младите чрез образование, изкуство и култура.

От 2021 година досега чрез нея са създадени химни за 31 училища.

Те се създават от утвърдени български творци, като след това се изпълняват от вокални състави на самите ученици.

Празничният концерт ще се излъчи по БНТ.